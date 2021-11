Pagani. Uomo si spara all’interno della Chiesa di Sant’Alfonso, inutili i soccorsi.

Un tremendo suicidio scuote la comunità paganese, un uomo si spara all’interno della chiesa di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, la città è sotto shock per un gesto mai visto all’interno della comunità parrocchiale. Un fatto orribile è andato in scena nel centro cittadino di Pagani questo pomeriggio, quando un uomo di mezza età ha compiuto il fatal gesto proprio all’interno del luogo di culto principale per la comunità. L’accaduto risale intorno le cinque di pomeriggio quando la persona, approfittando del luogo completamente vuoto, ha puntato verso di sé un’arma da fuoco e ha fatto partire un colpo sul volto, sfigurandolo. Sopravvissuto nei primi momenti, è stato ritrovato da alcuni fedeli che hanno subito chiamati i soccorsi del 118, seguiti da una pattuglia della locale tenenza dei Carabinieri. L’uomo è stato poi trasportato di urgenza all’ospedale Umberto I, ma purtroppo non è riuscito a resistere durante il viaggio, rendendo tutto inutile.