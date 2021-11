Scafati. Il Comune dovrà risarcire per quasi 40 mila sei lavoratori a tempo determinato

Disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, il caso di sei dipendenti arriva agli enti giudiziari e il Comune di Scafati è trovato a risarcire per quasi 40 mila euro. La sezione del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore si è espresso in maniera positiva alla richiesta di risarcimento di alcuni lavoratori a tempo determinato degli uffici tecnici del comune. Non hanno infatti mai visto erogati loro le giuste somme corrisposte al fondo salario accessorio per annualità che vanno dal 2015 al 2018, e dopo diversi reclami hanno dovuto richiedere attenzione in via giudiziaria. Il giudice in maniera ineccepibile ha accolto l’accusa dei lavoratori per diversi motivi, ma soprattutto per il principio sancito dalla Direttiva CE 1999/1970 <<“i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistono ragioni oggettive.>>. Ad aggravare la situazione è stato quindi un pagamento non avvenuto solamente per una parte, e inutile è stata la difesa del Comune nel trovare giustificazione dei mancati pagamenti nell’incapacità di quantificare, visto il tempo passato, le giuste somme da destinare. Il Tribunale ha così deciso una somma di risarcimento forfettaria, che consiste in circa 6 mila a persona più il pagamento delle spese, arrivando così a sfiorare 40 mila euro di buco. “Era palese la contraddizione dell’Ente a non voler riconoscere e pagare il salario accessorio al personale assunto con contratto a termine, tale da generare manifesta disparità di trattamento con i dipendenti a tempo indeterminato.” Spiega il responsabile alla contrattazione della Segreteria della Cisl Funzione Pubblica Vincenzo Della Rocca, che insieme al dirigente aziendale della Segreteria del sindacato Giovanni Santonicola è stato protagonista attivo della vertenza:” Per tali motivazioni abbiamo cercato di trovare un accordo sindacale condiviso, che nella specifica situazione, non si sarebbe dovuto arrivare ad una sentenza, ma purtroppo come sovente accade, bisogna fare spesso ricorso al giudice per vedere applicate correttamente le norme. La sentenza n.1020/2021 del 06.10.2021 il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro, ha confermato la tesi già precedentemente sostenuta dalla CISL FP di Salerno, poi sostenuta vittoriosamente sotto il profilo giuridico dal legale della nostra sigla sindacale Avvocato Gaetano Galotto.”