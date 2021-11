Scafati. In preparazione il bando che darà la possibilità di usufruire di doposcuola e sport

Si è chiuso ieri il giallo sull’utilizzo dei circa 120 mila euro proveniente dal Governo Centrale per l’organizzazione di campi estivi, i fondi saranno utilizzati per corsi pomeridiani e ristrutturazioni. Pubblicata nella giornata di ieri in albo pretorio l’integrazione della passata delibera di Giunta Comunale con la quale si modifica la ripartizione di fondi per diversi interventi. Fino a poco tempo fa, infatti, il Comune su carta aveva dichiarato che i fondi sarebbero stati utilizzati un valore vicino ai 30 mila euro per il pagamento dei servizi offerti negli scorsi mesi, mentre i restanti 90 mila sarebbero stati utilizzati esclusivamente per opere di ristrutturazione pubblica. A cambiare la sostanza della ripartizione è stata l’ultima commissione consiliare delegata alle politiche sociali, luogo nel quale è stata presentata dalla consigliere di maggioranza Laura Semplice un nuovo prospetto di riorganizzazione dei fondi e quindi dei servizi da poter offrire. Le novità introdotte dalla tesserata della Lega riguardano da un lato una razionalizzazione della spesa dedicata alle ristrutturazione, dall’altro nuovi utilizzi destinati al periodo autunnale. “Abbiamo provato a costruire un progetto su questa risorsa economica che sia maggiormente utile ora ma anche in futuro. Abbiamo stanziato importanti somme per acquistare attrezzature e installazioni per parco giochi nuovi e molti per i disabili, i grandi esclusi nei luoghi della città. Inoltre inizieremo con i fondi un lavoro su Parco Primato, per riqualificare l’area e poterla utilizzare per i prossimi campi estivi” sono le parole della consigliere Semplice. Con somme finalizzate previste di 20 mila e 30 euro rispettivamente per le nuove attrezzature e il restyling, rimane un bel gruzzoletto di circa 70 mila euro, che ha dato modo di dar vita ad un servizio che si attiverà a breve. “I rimanenti saranno utilizzati per la creazioni di voucher utilizzabili dalle famiglie per far partecipare i propri figli a doposcuola o attività sportive.” è la conclusione di Laura Semplice:” Vogliamo continuare a dare supporto alle famiglie che lavorano o in difficoltà nella cura del giovane in tutti i suoi aspetti, mentali e fisici” .