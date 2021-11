Scafati. Si al consolidato, con lo sgambetto di Cascone

E’ un si al Bilancio consolidato con “sgambetto”, quello incassato ieri sera dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Cristoforo Salvati. La maggioranza perde infatti il sostegno di Nicola Cascone, passato ufficialmente in minoranza. Il civico, eletto in lista “Salvati Sindaco” con Arcangelo Sicignano, oggi assessore (che resta senza supporto) ha preso parte alla seduta consiliare seduto direttamente tra i banchi dell’opposizione. “Mi sono candidato a sostegno del Sindaco Salvati per dare forza a quel concetto di legalità, al centro del programma elettorale, che avrebbe dovuto rappresentare un cambiamento per la città di Scafati – ha dichiarato – Purtroppo le mie aspettative sono state ben presto deluse, e non mi riferisco solo al fallimento amministrativo, piuttosto evidente, ma anche all’assoluta mancanza di rispetto sul piano politico e all’incapacità di gestire anche i più semplici problemi di carattere ordinario”. Parole pesanti quelle pronunciate da Cascone, dalla prima ora “spina nel fianco” della maggioranza per la sua spiccata spigolosità e “pignoleria politica”. “In questi ultimi due anni sono stato sempre estromesso dalle decisioni più importanti, delle quali non sono stato né reso partecipe ne informato. E’ umiliante per un amministratore apprendere dai social, in più occasioni, le scelte operate dall’esecutivo o dal Sindaco” ha aggiunto. Sullo sfondo la continua bocciatura delle sue proposte, come la creazione di un ufficio di supporto alla riscossione presso la partecipata Acse. “Relativamente alle farmacie, il Sindaco ricorderà alcune riservate in cui sollevavo delle perplessità nella prima perizia sulla stime di valore delle licenze – ricorda Cascone – All’approvazione del primo bilancio, e anche nel successivo, invitavo la Segretaria comunale e l’amministrazione ad investire risorse umane e finanziarie per stilare un inventario realistico e veritiero del patrimonio immobiliare dell’ente”. Infine la stoccata “Ritengo che il Sindaco e la giunta risultano sempre più assenti, rischiano seriamente di far perdere alla città i fondi europei già stanziati e sono lontani dai problemi della gente e godono da tempo di scarsa credibilità e di totale sfiducia”. Nell’ultima riunione di maggioranza Cascone aveva chiesto ai suoi colleghi sostegno per una sua candidatura alle provinciali con il centrosinistra. Secco il no ricevuto. “Bisogna avere più equilibrio ed evitare polemiche. Tutte le scelte sono possibili – la replica di Salvati, quasi ad accompagnarlo alla porta – Auguro al consigliere Cascone una carriera politica di alto livello. Oggi però non è il momento di andare sulle polemiche politiche visto anche la vicenda del consigliere Alfonso Carotenuto”. Ed infatti il Consiglio Comunale si è stretto in un abbraccio al consigliere di Insieme per Scafati, assente per problemi di salute.

Adriano Falanga