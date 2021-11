VIDEO – Sant’Antonio Abate: imminente apertura delle Bretelle M2 e M3

Sant’Antonio Abate: imminente apertura delle Bretelle M2 e M3

Apertura delle bretelle M2 e M3. Nuovi significativi passi avanti sono stati fatti dai comuni di Sant’Antonio Abate, Angri, Regione Campania, ANAS e impresa appaltatrice come afferma il Presidente della Commissione trasporti Luca Cascone.

Le parole del sindaco Abagnale

Soddisfazione è stata manifestata dalle parti per l’imminente apertura seppure in modalità temporanea per permettere i lavori di allargamento della vicina via Paludicella sul comune abatese. Il sindaco Ilaria Abagnale parla di una grande opportunità per la sua comunità.















Antonio Mainardi: “traguardo fondamentale”

Anche il vicesindaco di Angri Antonio Mainardi si dice ottimista sull’apertura del tratto stradale, anche se in modalità cantiere, almeno fino al completamento dei lavori de tratto e anticipa la revoca dell’ordinanza sindacale di chiusura dello stesso tratto all’indomani della rimozione dello storico casello autostradale di Via Dei Goti.

L’impegno di “Progettiamo per Angri”

A dare un decisivo impulso al tavolo tecnico allargato è stato il gruppo consiliare di opposizione “Progettiamo per Angri” essenziale tramite di collegamento tra le parti chiamate in causa per risolvere questa importante questione legata alla mobilità interna di tre comunità molto popolose: Scafati, Sant’Antonio Abate e Angri.

Il servizio è di Tiziana Zurro