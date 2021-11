Pompei. Lavori fermi a via Lepanto si lamentano gli operatori

Gli operatori commerciali di via Lepanto si lamentano per la sospensione sine die dei lavori stradali dovuti alla mancanza di autorizzazioni preliminari che sono state richieste solo successivamente, in corso d’opera oltre a variazioni di progetto che riguardano nello specifico l’alberazione della strada che dovrebbe essere sostituita in quanto ssarebbe stato accertato essere formata da piante malate e disuguali che nella nuova messa a dimora sarebbero anche distanziate nella forma più idonea ad un più sano allevamento. Alcuni piccoli operatori commerciali (bar e ristoranti) di via Lepanto nel frattempo si lamentano dei danni subiti dalla sospensione dei lavori pubblici che compromettono la modesta economia delle loro attività con la prospettiva di pregiudicare gli equilibri aziendali perché per un bar di piccole dimensioni perdere la clientela abituale per un periodo prolungato significa comprometterne definitivamente gli equilibri di bilancio. Ieri una riunione fiume della commissione edilizia dovrebbe aver definitivamente risolto il problema delle autorizzazioni preliminari tralasciando quella relativa al basolato stradale perché quello originario della dimensione preesistente non sarebbe più in produzione. L’autorizzazione della commissione, comunque, è solo preliminare per cui la ripresa dei lavori restano subordinati al parere della Soprintendenza dei Beni Ambientali e Paesaggistici. Ne deriva che la ripresa dei lavori a via Lepanto non è immediata. Resta ancora da capire se è da considerare accettabile la soluzione della collocazione di un basolato di misura differente sul fondo stradale dal momento che quello della forma originaria non sarebbe attualmente più reperibile in quanto fuori produzione. Fatte queste considerazioni la ripresa dei lavori a via Lepanto resta vincolata all’autorizzazione (ancora da acquisire) della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio.