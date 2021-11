VIDEO – Angri. Quartiere Satriano. Barba: “Siamo stati abbandonati”

Angri. Furti al Quartiere Satriano. Barba: “Siamo stati abbandonati”

“Un quartiere completamente abbandonato”. Cosi Caterina Barba consigliere comunale di opposizione presenta il quartiere in località Satriano che si estende tra Via Niglio, Via Baden Powell e Via Monte Taccaro nell’area pedemontana nella periferia su della città sorto nei primi anni duemila. Un quartiere sostanzialmente di edilizia residenziale e popolare meta frequente per i raid di ladri e malintenzionati. Invivibilità aggravata dall’aborto urbanistico e dall’assenza di infrastrutture, chiese e centro di aggregazione, insomma un quartiere dormitorio.

La denuncia di Barba

Barba denuncia anche la mancanza di controlli e video sorveglianza, elementi essenziali per la sicurezza urbana e per l’intero quartiere.

Solo per dormire

Un quartiere atrofizzato e privo di servizi che genera paura e incertezze per chi lo vive, un posto futuro secondo il consigliere Barba.

Servizio di Tiziana Zurro