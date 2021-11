VIDEO – Scafati. Amministrazione Salvati: il rilancio riparte dalle assunzioni

Scafati. Approvato il bilancio consolidato, adesso l’attesa è per il 17 Novembre con l’approvazione della COSFEL che darà il via al nuovo piano di assunzioni















Scafati. Amministrazione Salvati: il rilancio riparte dalle assunzioni

Approvato il bilancio consolidato del comune di Scafati, adesso l’attesa è per il 17 Novembre con l’approvazione della COSFEL che darà vita al nuovo piano di assunzioni. L’Ultimo consiglio comunale della città scafatese, proponeva all’ordine del giorno dopo le interrogazioni e le mozioni del caso, l’approvazione del documento contabile fondamentale per dare nuova linfa alla macchina comunale. Da ricordare infatti la situazione horror degli uffici comunali della città, dove negli ultimi anni la carenza di personale si è acuita fino a contare attualmente meno di un terzo del fabbisogno minimo previsto.













Guarda anche VIDEO – Sant’Antonio Abate: imminente apertura delle Bretelle M2 e M3

Il piano del personale

L’amministrazione comunale è sin dall’inizio del mandato che prova a investire negli equilibri finanziari per sbloccare un piano del personale pieno di nuove assunzioni, messo però sempre in difficoltà dai tempi di approvazione consiliari, che non sono mai sostanzialmente combaciati con i tempi limite dell’iter previsto per le nuove assunzioni. Ora si aspetta il parere positivo da parte della Commissione per la stabilità degli enti locali il prossimo 17 Novembre, per approvare il bilancio previsionale a dicembre, dando vita così prima del 31 dicembre al piano di assunzioni che conterà secondo aspettative 25 nuovi membri.

Il servizio è di Alfonso Romano