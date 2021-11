Angri. Il professore Pastore ricorda Antonio Gallo

Il professore Antonino Pastore già dirigente scolastico dello storico Terzo Circolo di Angri ha voluto ricordare il professore Antonio Gallo recentemente scomparso. Il professore Gallo è stata una figura storica fondamentale per il Terzo Circolo Didattico fino ai primi anni duemila.

Il ricordo

Docente di scuola elementare a Caggiano, a Tramonti, a San Valentino Torio e finalmente al plesso Taverna del Terzo Circolo di Angri dove si realizzò prima come docente e poi come collaboratore Vicario del direttore didattico Giovanni Guastatore.

Militanza politica

Alla fine degli anni Settanta fu eletto Consigliere Comunale per la Democrazia Cristiana quale espressione della “Corrente Morotea” guidata dall’intelligente ed eloquente Peppino Mascolo. Come vicesindaco e assessore con delega alla Pubblica Istruzione, seppe operare con saggezza e onestà nell’agitato periodo del post – terremoto dell’Ottanta. Come componente del Direttivo Provinciale della CISL Scuola di Salerno, lottò con forza per il miglioramento normativo e retributivo di tutti gli operatori scolastici.

Dalla parte dei deboli

Il professore Antonio Gallo è stato sempre un forte lottatore sia nell’Amministrazione Comunale e sia nel Sindacato nel condurre e realizzare progetti rivolti al miglioramento dello stato sociale dei deboli. Certamente il professore Gallo resta soprattutto un modello di educatore al quale i giovani insegnanti dovrebbe tendere nella loro opera di docenti. Gli angresi gli sono grati per il suo costante impegno nel sociale e nel campo scolastico e restano addolorati per la sua dolorosa dipartita.

Prof. Antonino Pastore