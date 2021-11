Pompei. Successo al Pompei LAB del disco “Sentite nu poco” del gruppo musicale A Rezza

Non è il caso di dire “Saranno famosi” perché la loro strada l’hanno già imboccata da tempo, alcuni di loro col part-time d’insegnamento musicale altri a tempo pieno nella stessa professione artistica. Il fatto è che la pandemia ha segnato le nostre vite con l’isolamento e, al ritorno alla normalità ci ha preso il desiderio di fare qualche cosa di speciale. Magari in condivisione con altri. Marco, Antonello, Vincenzo, Fiorenzo e Giovanni, amici da sempre, si sono parlati ed hanno confrontato le loro opinioni a riguardo. Quale iniziativa poteva nascere dal sodalizio di cinque vecchi amici che, oltre allo spirito goliardico (Arbore ha fatto scuola a riguardo a tutta una generazione) avevano in comune: l’amore per la musica ? Coltivare il progetto della produzione di un disco di inediti dopo tante esperienze cover. I nostri 5 “maestri” la cultura musicale l’hanno imparata al conservatorio e nel tempo non hanno mancato di coltivarla e i risultati si sono sentiti dagli scrosci di applausi entusiasti che sono arrivati domenica 31 ottobre dopo l’esecuzione di ogni brano del loro primo disco “Sentite nu poco”. Antonello Buonocore ha fondato i Pink Bricks (cover dei Pink Floyd), insegna basso e collabora con Serena Autieri in un programma RAI. Vincenzo Acanfora è un tenore che si esibisce con successo in costiera sorrentina. Recentemente ha tenuto un concerto di canzoni napoletane a Figline in Toscana in una festa privata nella tenuta di Sting. Fiorenzo Palma è uno specialista delle percussioni di tamburi e di strumenti elettronici, Giovanni Volpe è un batterista poliedrico che si esibisce regolarmente in varie formazioni (come gli Allerja), Marco Russo insegna chitarra a Roma e precedentemente è stato in tournée nei palcoscenici europei con i Neapolis Ensemble (villanelle, Tarantelle)e ha fondato i Vesevo (cover band napoletana). I 5 artisti con l’edizione del disco “Sentite nu poco” hanno dato corpo e e sostanza ad un progetto risalente al 2019. “A Rezza” che dal nome stesso (e dal logo che lo rappresenta) suggerisce l’dea di una band che fonde nella sua musica radici, prospettive e sentimenti ispirati alla poesia del mare e del Vesuvio che a Napoli esprime una forza che anima la socialità che si esprime nella rete del web. La filosofia è quella napoletana (non a caso nel disco c’è un brano ispirato a Luciano De Crescenzo) la musica accompagna i racconti di storie locali con il ritmo etno delle tamorre, il soul, il rock e i motivi latino americani nello stile ecclettico che risale alla risata senza tempo di Carosone. I brani (taranture, il borgo sul fiume scafato, racconto della tamorra, va famme o’ cafè, vorrei avere, chiacchierà, proverbi, dint’o core, pantarei, ammuina, popolo e sta terra vesuviana) affrontano tematiche d’appartenenza, colore territoriale e di costume ma anche filosofie di vita e storie d’amore. Line up: Antonello Buonocore basso e contrabasso, Marco Russo chitarra acustica e battente, Giovanni Volpe batteria e tamburi a cornice, Fiorenzo di Palma percussioni, Vincenzo Acanfora voce solista. Musiche e testi di Antonello Buonocore e Marco Russo.