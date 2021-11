Scafati. Il caso: Polo Scolastico, un buco - in tutti i sensi - a spese della città. La nota del Gruppo Consiliare "Insieme per Scafati

Scafati. Il caso: Polo Scolastico, un buco – in tutti i sensi – a spese della città

La nota del Gruppo Consiliare “Insieme per Scafati sul caso Polo Scolastico. La firma dei consiglieri comunali Michele Russo, Michelangelo Ambrunzo e Michele Grimaldi.

Il Polo scolastico, un pozzo senza fondo. Dopo aver affidato il progetto agli stessi progettisti del progetto contestato e bloccato dal 2015, Salvati e la sua giunta hanno approvato una delibera con la quale l’importo complessivo dell’opera sale a oltre sedici milioni di euro per la precisione 16.506.203.

Con la stessa delibera di giunta, che vede assente l’Assessore ai lavori pubblici Pasquale Vitiello, si sottraggono fondi a progetti che dovevano essere finanziati nell’ex – manifattura per un centro servizi – sanitari e nell’ex macello per un centro servizi socio culturali. Insomma si stravolge la programmazione delle opere pubbliche.Siamo perplessi, tra l’altro, anche per il fatto che da un lato cresce l’importo e dall’altro l’opera addirittura presenta riduzioni nelle dimensioni e nelle volumetrie.

Perfino la palestra, che non consentiva competizioni di pallamano e calcetto, viene rimpicciolita anziché essere adeguata, nonostante sia Salvati che Santocchio, quando erano all’opposizione, si dichiaravano favorevoli a un suo ampliamento per permettere a tante società sportive di poter usufruire di una struttura fondamentale per la città.

Di tutto ciò ovviamente il Consiglio Comunale, organo chiamato ad approvare il Piano Triennale delle Opere pubbliche e i progetti relativi non è stato informato e non sa ancora nulla, mentre si dà mandato ai progettisti e agli uffici di andare avanti con la progettazione esecutiva di un’opera che contrasta con il Piano Triennale delle Opere Pubbliche approvato e vigente che prevede un importo del Polo Scolastico di Euro 12.644.296,06.

Aspettiamo di discutere nelle sedi dovute, a partire dalle Commissioni Consiliari competenti e in Consiglio Comunale, l’abnorme aumento di costi di un’opera paragonabile a una cittadella universitaria per impegno economico e la sottrazione di risorse ad altre opere di riqualificazione della città, nonché di valutare il progetto e i relativi indirizzi per quanto di competenza, secondo legge, del consiglio comunale.