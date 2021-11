Scafati. Polo Scolastico: i nuovi lavori costeranno quasi 4 milioni di euro in più

Lo stallo burocratico costa, il Comune di Scafati se ne accorge sempre di più sul tema del Polo Scolastico, costretta ora a rinunciare a progetti per 4 milioni dei Pics per garantire la copertura finanziaria dei lavori. Il grande disegno che vive in città da oltre dieci anni di instaurare nella zona Ex Del Gaizo in via Oberdan non è ancora mai diventato realtà, complici scandali e cattiva gestione da parte delle amministrazioni precedenti, ma Salvati fa sul serio sulla ripresa dei lavori. Il motivo di tale urgenza si ritrova nella necessità condivisa sul territorio di dotare una nuova grande struttura scolastica che possa riuscire a sbloccare diverse situazioni critiche legate all’edilizia scolastica di diversi istituti primari e secondari. Un’opera fondamentale che necessità però dopo diversi anni dal suo primo progetto importanti adeguamenti finanziari. Il motivo di questo ulteriore peso economico gravante sul Polo Scolastico deriva dalla decisione dell’attuale amministrazione di riprendere i progetti di costruzione originari, con la redazione a capo dell’ex dirigente del RUP arch. Camera, e di adeguarli alle nuove norme sul tema nate negli ultimi dieci anni e in particolar modo nei tempi di pandemia Covid-19. Il motivo di tale scelta venne spiegata come necessaria per evitare che le casse comunali potessero essere messe ulteriormente sotto pressione dalle richieste economiche di un nuovo progetto esecutivo. Sarà, la realtà al momento impone però che i lavori di ammodernamento dei progetti hanno prodotto un bisogno economico ulteriore di circa 4 milioni di euro, derivati da diverse modifiche strutturali del progetto proprio per essere al passo con le nuove direttive, passando così da 12.656.203,28 euro a €16.506.203,28. Il Comune di Scafati, è risaputo, è all’interno di un Piano di riequilibrio Pluriennale, imponendo perciò importanti limitazioni di spesa, che nel particolare si manifesta con la totale impossibilità da parte dell’ente di autofinanziare il valore aggiuntivo. La Giunta Salvati ha quindi pensato di dover ripartire i fondi dei Piani Integrati Città Sostenibili in maniera tale da rimpinguare le casse del comune nella sezione Polo Scolastico. Un’azione politica assolutamente non scontata, frutto di interlocuzioni con la stessa Regione Campania, soggetto finanziatore insieme l’Unione Europea per entrambi i progetti, che ha dato i suoi frutti, aprendo un portone ma chiudendo per sempre due porte. Come viene spiegato dalla delibera di giunta n118 pubblicata in albo pretorio lo scorso 3 Novembre, la squadra di Governo di Scafati ha deciso di rinunciare a due progetti legati ai Pics, ossia quello della costruzione di un centro socio-culturale nell’area ex macello e di un centro socio sanitario all’interno degli uffici dell’ex manifattura Tabacchi, trovando così più di 3 milioni e 800 mila euro da destinare al Polo Scolastico. Si potrebbe azzardare e dire che è stato sacrificato il sacrificabile, visto che all’interno dei Pics esistono capitoli di finanziamenti fondamentali come quello riguardante il restauro della fatiscente illuminazione pubblica in città o della riqualificazione completa di Parco Wenner e di altri spazi verdi in città. In onore di cronaca va anche aggiunto che nell’idea dell’amministrazione commissariale che diede vita alla prima redazione dei Pics, il centro socio culturale e socio sanitario diventavano strumenti fondamentali per rialzare la città di Scafati dalla crisi dei servizi pubblici da cui è attanagliata, partendo proprio da sanità e cultura.