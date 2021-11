VIDEO – Corbara. Un progetto per Via Cupa Mastrogennaro: l’incontro

Un possibile sbocco per la realizzazione di Via Cupa Mastro Gennaro importante strada collegamento tra Angri e Corbara













Corbara. Un progetto per Via Cupa Mastrogennaro: l’incontro

Un possibile sbocco per la realizzazione di Via Cupa Mastro Gennaro importante strada collegamento tra Angri e Corbara. La strada rimase incompleta dopo che nei primi anni duemila la Provincia di Salerno non terminò il tratto di collegamento tra i due centri cittadini. La vicenda legata alla strada è stata riportata all’attenzione, qualche settimana fa, anche dal gruppo consiliare angrese “Progettiamo per Angri” (guarda il video servizio cliccando qui) e ora i sindaci di Angri e Corbara: Ferraioli e Pentangelo, si sono rivisti per cercare una soluzione definitiva alla vicenda dando vita a un’intensa fase progettuale che possa essere da preludio al completamento della strada pedemontana.







I grandi benefici al traffico cittadino

Il completamento di Via Cupa Mastro Gennaro potrebbe grandi benefici alla circolazione veicolare anche verso la Costa D’Amalfi dando una alternativa importante alla vicina strada provinciale che collega la cittadina corbarese con il Valico di Chiunzi unico varco d’accesso dall’agro verso la costiera.

Il servizio è di Tiziana Zurro