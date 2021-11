Scafati. Mille firme per evitare la chiusura del 2° circolo didattico

Oltre mille firme per evitare lo smantellamento del 2° circolo didattico di Scafati. Sono sul piede di guerra le famiglie degli alunni, che in uno col personale docente e Ata, hanno presentato una corposa petizione al Sindaco Cristoforo Salvati per evitare la “morte” del secondo circolo, unico a scomparire a seguito della riorganizzazione dei circoli didattici all’esame della Giunta Comunale. La delibera che ridisegna la geografia scolastica della scuola dall’infanzia alle medie potrebbe arrivare in Giunta già martedì mattina. Una razionalizzazione del ciclo scolastico che tenga conto della territorialità dei plessi e degli iscritti, l’idea dell’amministrazione, che non trova però d’accordo i fruitori del secondo circolo, unico ad essere smantellato, con l’accorpamento dei suoi quattro plessi ad altri circoli. “Un danno per le famiglie degli iscritti, che non intendono rinunciare al progetto formativo inizialmente scelto” si legge nella petizione. Il plesso Manzi andrebbe al 3° circolo San Pietro, mentre l’infanzia di via Della Resistenza accorpata al 1° circolo di via Sant’Antonio Abate. “Senza alcun criterio di territorialità e sottoponendo le famiglie, per lo sbrigo di qualsiasi pratica amministrativa, a doversi recare presso la direzione del primo circolo, molto distante dalla loro zona di via Della Resistenza”. Ma la maggiore criticità si registra sull’accorpamento del plesso Borbone di via Genova con le medie Samuele Falco di corso Trieste. “Questa sede presenta una particolare caratterizzazione orientata sia verso il centro città che la periferia”, vale a dire, libera scelta di continuare il ciclo degli studi, dopo la primaria, o verso la Falco o verso via Martiri D’Ungheria. “Accorpare con la Falco vedrebbe le famiglie residenti nella zona centrale irrimediabilmente penalizzate e limitate nella libertà di scelta”. I genitori non escludono la protesta, qualora il primo cittadino resti sordo alle loro richieste. “Quello che sta accadendo non merita un silenzio del genere ma una riflessione più attenta da parte dei Dirigenti che, non si sa bene su quali basi, propongono una razionalizzazione degli Istituti scolastici del territorio e in particolare lo smantellamento della Direzione Didattica del II Circolo – commenta Teresa Formisano – Le esigenze dei cittadini non possono essere messe in secondo piano rispetto alle velleità e all’ego di qualcuno. La rimodulazione dei Circoli non deve essere condizionata dalla politica, né può essere luogo di scontro politico, deve invece rispettare un equilibrio territoriale”. La consigliera di minoranza rivolge un appello a Salvati “mi aspetto che la proposta di delibera, così come è stata formulata, non venga firmata da questa amministrazione senza prima aver ascoltato le famiglie, i consigli degli istituti scolastici, i sindacati, i docenti e solo infine i dirigenti”.

Adriano Falanga