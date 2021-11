VIDEO – Angri. Emergenza furti in centro: auto nel mirino dei ladri

Angri. Furti in centro. Costante la presenza di malintenzionati intenti ad asportare spese ed altri oggetti dalle auto in sosta

Balordi in giro a rubare spese dalla auto. L’allarme social di queste ore allerta i cittadini della presenza di malintenzionati intenti ad asportare spese ed altri oggetti dalle auto in sosta. Una vera emergenza sociale che ha il suo epicentro tra le traverse del prolungamento Corso Italia, Via Alveo Sant’Alfonso e il parcheggio incustodito e gratuito dell’ex area MCM. Secondo le testimonianze è proprio in questa popolosa e accentrata area cittadina che si concentrano la maggior parte dei furti e non solo degli acquisti ma anche accessori e componentistiche delle auto: navigatori e stereo sono particolarmente ambiti dai ladri. Sul posto il consigliere comunale Christian Montella.

Maggiori controlli

A gran voce dai cittadini da tempo chiedono almeno i controlli ordinari e la possibilità di mettere in funzione l’apparato di video sorveglianza del comune dando la possibilità al corpo di Polizia Locale di potere monitorare queste zone sensibili.