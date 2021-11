Nocera Inferiore. Non si fermano all’alt dei carabinieri, seguono spari

Paura in mattinata a Nocera Inferiore. Una Fiat Punto Nera non si sarebbe fermata all'alt delle forze dell'ordine, con spari poco dopo.

Una mattinata spaventosa a Nocera Inferiore all’altezza di via Correale, a due passi dalla Caserma dei Carabinieri locali, con il terrore dei residenti allo scoppio di alcuni colpi da arma da fuoco.

Il fatto avviene nella mattinata quando una macchina con all’interno due persone hanno evitato l’alt di una volante in posto di blocco sulla zona, sfrecciando in strada. A quel punto sarebbero stati sparati colpi di arma da fuoco che hanno spaventato la residenza del luogo e secondo prime fonti un agente sul luogo durante il successivo inseguimento è stato quasi investito dal veicolo in fuga. Le persone sarebbero state individuate poco dopo a bordo di una Fiat Punto Nera, l’automobile protagonista del fatto. Continuano le indagini sul movente del momento di follia e sulle responsabilità.