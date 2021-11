Pagani. Il Partito Democratico contro la gestione dei lavori in via A. De Gasperi

La città di Pagani ha accolto con diversi malumori i nuovi lavori lungo la strada di via Alcide De Gasperi, il Partito Democratico locale raccoglie le segnalazioni.

L’arrivo del cantiere in una delle strade principali della città, con la conseguente decisione da parte dell’amministrazione del Sindaco Lello De Prisco di invertire il senso di marcia tra Via Sant’Anna e via San Rocco, trova una forte polemica da parte del coordinamento del PD Pagani, con la denuncia di Giusy Fiore, Antonio Abagnara e Francesco Falcone, che in un comunicato stampa spiegano:

“Sono da poco ripartiti i lavori lungo l’asse di via De Gasperi e ci si è ritrovati, come era prevedibile, con un aumento straordinario del traffico veicolare, accentuato per di più dalla decisione di questa amministrazione di mutare il senso di marcia di Via Sant’Anna, in corrispondenza con l’incrocio di via San Rocco, scorciatoia vitale per quanti, tra residenti o semplici automobilisti in transito, volessero evitare gli infernali rallentamenti dovuti ai sopra citati lavori in corso. Non si contano poi le lamentele degli esercenti, fortemente penalizzati dal prolungarsi dei lavori e dal mancato rispetto delle più elementari norme del codice della strada da parte di automobilisti incivili. La sosta selvaggia, più in generale, regna sovrana su tutto il territorio cittadino, con conseguente intasamento di tutte le arterie comunali. Sarebbero dunque auspicabili maggiori controlli da parte della polizia locale.

Inoltre c’è da segnalare la totale inosservanza del segnale di divieto di transito lungo la nostra martoriata ex statale 18 da parte degli autoarticolati che evidentemente la percorrono, a tutte le ore del giorno, senza effettuare scarico/carico merci sul territorio cittadino.

Chiediamo dunque, come coordinamento del Partito Democratico di Pagani, maggiore attenzione da parte di questa amministrazione circa il rispetto delle regole. Ci si chiede, inoltre, se non sia saggio sospendere le misure di inversione del senso di marcia sopra descritto e creare un percorso di viabilità alternativo, con opportuna segnaletica ben visibile, soprattutto per chi viene da altri comuni, per poter alleggerire il traffico lungo la ‘Nazionale’. Il tutto, ovviamente, sempre supportato dai tanto invocati controlli.”