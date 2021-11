Pompei. L’Esclusione di Donnarumma dalla lista candidati per la commissione paesaggio accende una vertenza politica

Lo scontro tra maggioranza e opposizione a Pompei ormai è incentrata quasi esclusivamente sui lavori pubblici che riguardano la ristrutturazione di 3 importanti arterie stradali di Pompei. La minoranza ha mosso a riguardo numerose istanze che, una volta presa visione degli atti interni, si sono trasformate in denunce, Sul versante opposto la maggioranza ritiene che le argomentazioni della fazione opposta sono faziose e strumentali ed ha dato disposizione all’ufficio legale di trovare soluzioni per arginare la grande richiesta di documenti interni. Recentemente il funzionamento dell’attività edile a Pompei ha interessato (e fatto sorgere) qualche contrasto tra ufficio tecnico del comune di Pompei e commissione locale per il paesaggio. Esemplare a riguardo la recente interrogazione del capo dell’opposizione Di Casola nel dimostrare che l’ingegnere Giovanni Donnarumma, membro legittimo in commissione locale per il paesaggio, a Pompei, è stato escluso per “mancanza dei requisiti generali previsti dal bando” dal dirigente del quinto settore del Comune di Pompei dalla lista dei candidati al rinnovo dell’organismo di controllo. La determina non precisa motivi dell’impedimento e i tempi della loro insorgenza in contrasto col dato oggettivo che il professionista “bocciato” risulta tutt’ora operativo nella predetta Commissione locale. In conclusione, considerato che il Donnarumma è membro uscente della Commissione Paesaggio (che alcuni giorni fa, con la sua attiva presenza, ha espresso pareri per alcune iniziative nei lavori pubblici in corso) per la quale ha presentato istanza di riconferma, la determina dirigenziale che lo priva del diritto a ricandidarsi nel nuovo organismo dovrebbe essere motivata allo scopo di chiarire se le cause di esclusione hanno a che vedere con lo svolgimento del suo mandato e come mai insorgono solo adesso. Il consigliere comunale Domenico Di Casola che ha presentato una dettagliata interrogazione a riguardo ha messo in evidenza che dagli atti del Consiglio Comunale risulta che il Donnarumma nella sua qualità di membro Commissione Locale per il Paesaggio in corso di fine mandato ha denunciato ripetutamente l’ingerenza del dirigente del V Settore (n.d.r. lo stesso che rilasciato determina contraria ad una sua nuova candidatura) nei lavori della Commissione locale per il Paesaggio, producendo diverse note, tra queste quella del 26 luglio 2021 protocollo n. 35445/I e del 02.08.2021 nota protocollo n. 36783/I, quest’ultima trasmessa, per conoscenza, anche alla Procura della Repubblica ed ai Consiglieri comunali. La questione è stata discussa durante la precedente interrogazione consiliare del Di Casola discussa, nel consiglio comunale del 29.09.2021. Nella sua interrogazione il capo della minoranza in consiglio comunale ha ricordato che l’ingegnere Donnarumma ha presentato una denuncia sui lavori di via Unità d’Italia che rientrano nella sfera del Dirigente del V Settore, Ingegnere Gianluca Fimiani; ed una seconda denuncia a seguito di minacce ricevute dallo stesso professionista (sullo stesso argomento) presentata presso la Stazione dei Carabinieri di Pompei. Di Casola conclude la sua interrogazione motivando che, sulla base delle premesse precisate, l’esclusione dalla rosa dei partecipanti alla candidatura di membro della prossima commissione locale del paesaggio è stata disposta dal dirigente che era stato denunciato dal Donnarumma per violazione delle leggi e dei regolamenti, laddove ragioni di opportunità gli avrebbero imposto di astenersi dalla valutazione dei titoli di ammissibilità al concorso del predetto candidato. In conclusione il consigliere di minoranza Di Casola ha presentato la sua interrogazione al Sindaco di Pompei allo scopo di indurre il Dirigente Fimiani a rendere note le motivazioni non dichiarate nella determina e, in mancanza, l’immediata rivalutazione della posizione del Donnarumma. In conclusione l’interrogazione presentata da Di Casola mira a chiarire i reali motivi di esclusione dell’ingegnere Giovanni Donnarumma dalla rosa dei partecipanti dal bando emanato per il rinnovo della Commissione locale per il paesaggio.

ti per la commissione paesaggio accende una vertenza politica Pompei L’Esclusione di Donnarumma dai candida