SICUREZZA STRADALE, TROPPI TRASCURANO I CONTROLLI OCULISTICI

Molti automobilisti, nonostante l’obbligo di lenti alla guida, non effettuano i controlli periodici. I risultati di una ricerca realizzata dal mensile Quattroruote in collaborazione con GrandVision.

Il 90% delle ‘informazioni’ sensoriali necessarie alla guida passa attraverso gli occhi. Per effetto dell’aumento dell’età media degli Italiani – era di 44,4 anni nel 2016 ed è ora di 46 anni – aumentano i problemi della vista, fenomeno che comporta forti implicazioni per la sicurezza stradale.

A ribadirlo il sondaggio effettuato sul sito della rivista a cui hanno partecipato il 21% di automobilisti che ha conseguito la patente da oltre 40 anni ed il 22% da 30 a 40 anni. Nonostante il 65% avesse l’obbligo di lenti alla guida (31% astigmatismo, 39% miopia, 15% presbiopia, 7% ipermetropia, 4% cataratta ad entrambi gli occhi e 2% glaucoma), oltre metà del campione ha dichiarato di non essersi sottoposto ad una visita specialistica da oltre un anno. Questa carenza riguarda sia coloro che non sono andati nell’ultimo anno né da un oculista (56%), né da un ottico (53%), in netto contrasto rispetto ai consigli degli esperti che suggeriscono un controllo annuale per tutti gli over 40.

Percentuali significative di automobilisti hanno ammesso di soffrire di disturbi quando si mettono al volante: il 34% avverte difficoltà visive maggiori nella guida notturna, per il 25% è difficile seguire l’andamento della strada per l’abbagliamento dovuto alle luci degli altri veicoli, per il 24% vedere pedoni o animali ai lati della carreggiata. Il 26%, invece, ha lamentato difficoltà a viaggiare in condizioni di forte luminosità e l’11% fa fatica a giudicare la distanza di arresto o di svolta tra il proprio e gli altri veicoli in movimento.

I difetti visivi sono curabili e compatibili con la guida, a patto che ci si sottoponga a controlli regolari e si utilizzino sempre gli strumenti correttivi prescritti. Un impegno questo che è indispensabile per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.