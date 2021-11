Pagani. Sessa e Calce: un anno di opposizione concreta







A un anno esatto dall’insediamento della nuova consiliatura Anna Rosa Sessa fa il bilancio di un anno di concreta opposizione, supportata da Vincenzo Calce. 25 interrogazioni presentate, 2 mozioni protocollate (di cui una approvata), 48 proposte o richieste d’intervento inoltrate, 7 richieste di accesso agli atti formalizzate, sempre presenti in consiglio comunale, 24 le presenze in commissione. Numeri per Sessa e Calce “frutto di un impegno costante al servizio della comunità”.

Il servizio è di Tiziana Zurro

Guarda anche VIDEO – Angri. Emergenza furti in centro: auto nel mirino dei ladri