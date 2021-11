VIDEO – Scafati: Circumvesuviana nuova soppressione linea per Napoli

L’EAV dimezza la tratta Napoli – Poggiomarino. Da Scafati non è prevista la partenza di nessun convoglio alla volta del capoluogo













Scafati: Circumvesuviana nuova soppressione linea per Napoli.

L’EAV dimezza la tratta Napoli – Poggiomarino. Da Scafati non è prevista la partenza di nessun convoglio alla volta del capoluogo e viceversa ma solo autobus con servizio sostitutivo, tuttavia ridotti rispetto alle corse dei treni.







Stazioni penalizzate

Penalizzate le stazioni di “Martiri D’Ungheria” e “San Pietro”. Si anima il dibattito politico in città e si chiedono misure urgenti per affrontare questa nuova soppressione sulla storica linea ferrata. Scafati Arancione in prima linea le parole di Francesco Carotenuto.

Il servizio è di Alfonso Romano