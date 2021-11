Circumvesuviana: presidente EAV scrive a sindaci di tratta chiusa. De Gregorio, costretti da anomala protesta dei capostazione

“Eav è stata costretta a rivedere gli orari a fronte di una improvvisa e anomala protesta dei capostazione, con i quali un paio di anni fa è stato firmato un accordo che ha portato loro un aumento d’inquadramento e quindi retributivo, e oggi hanno manifestato una improvvisa Indisponibilità al lavoro straordinario che facevano regolarmente da anni. Attenzione, lavoro straordinario che si azzererà o ridurrà a livelli fisiologici entro sei mesi, al completamento dei concorsi interni in atto. Il rifiuto del lavoro straordinario è motivato da una richiesta di ulteriore aumento d’inquadramento e retributivo, insostenibile per l’azienda”.

La lettera a Salvati e al sindaco di Poggiomarino

È quanto spiega, in una lettera inviata ai sindaci di Scafati (Salerno) e Poggiomarino (Napoli), il presidente dell’Ente Autonomo Volturno Umberto De Gregorio. In questo modo il responsabile dell’azienda di trasporti prova a giustificare la decisione di limitare a Torre Annunziata i treni che da Napoli dovevano raggiungere Poggiomarino, decisione assunta improvvisamente sabato 6 novembre. “Tecnicamente – prosegue il presidente di EAV – è stato quindi necessario procedere ad una revisione e contrazione delle corse su diverse linee, sempre sostituite in ogni caso da servizi su gomma. Sperando di far rientrare la protesta nel piu’ breve tempo possibile e ripristinando il precedente orario”.

I treni ci sono

“In ogni caso – è scritto ancora nella missiva giunta ai sindaci di Scafati e Poggiomarino – si evidenzia che per Scafati e Pompei Santuario, oltre al servizio automobilistico, sono rimasti nove teni – navetta che arrivano a Torre Annunziata, dove c’e’ una rottura di carico, quindi per proseguire verso Napoli i viaggiatori devono scendere e utilizzare un altro treno che porta a Napoli. Se, viceversa, da Napoli si vuole andare a Pompei Santuario-Scafati, i viaggiatori scendono a Torre Annunziata, dove c’e’ un treno navetta in coincidenza che porta sino a Poggiomarino con fermate intermedie a Boscoreale, Pompei Santuario, Scafati ecc. Siamo consapevoli del disagio provocato nostro malgrado agli utenti e speriamo di poter ripristinare il servizio ordinario quanto prima”. (ANSA