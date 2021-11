Pagani. È convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria per venerdì 12 novembre

Pagani. Consiglio Comunale e insediamento nuovo Segretario Comunale

È convocato il Consiglio Comunale a Pagani in seduta pubblica straordinaria per venerdì 12 novembre, in prima convocazione alle ore 15, e in seconda convocazione per il giorno 15 novembre alle ore 16. Sette i punti all’ordine del giorno che l’assise paganese sarà chiamata a votare.

Il nuovo segretario generale

All’attenzione dei consiglieri comunali anche lo schema di convenzione tra il Comune di Pagani e il Comune di Olevano Sul Tusciano per l’ufficio di Segretario comunale. Durante il prossimo consiglio comunale sarà presente, infatti, la dott.ssa Luisa Marchiaro, nuovo Segretario di Palazzo San Carlo, in carica con decreto sindacale n. 53 dallo scorso 5 novembre 2021. La dottoressa Marchiaro sarà a scavalco tra i due comuni, in servizio quattro giorni al Comune di Pagani e un solo giorno al comune di Olevano Sul Tusciano.