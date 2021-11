Pompeii. L’8 novembre si celebrava il mundus patet Hallowen dell’Antica Pompei

(Pompei – Mario Cardone) L’8 novembre è uno dei 3 giorni in cui a Pompei (come a Roma) si celebrava il mundus patet che è una fase del mundus di Cerere tra le tradizioni più antiche della religione romana di probabile di matrice etrusca Si tratta di una fossa posta nel santuario di Cerere dalla forma circolare, la forma dell’universo ma anche dell’utero materno. Tale pozzo veniva scavato al centro della città al congiungimento degli assi di decumano e cardo. La fossa rimane chiusa per tutto l’anno ad eccezione di tre giorni (24 agosto, 5 ottobre e 8 novembre) in cui si celebra il mundus patet. Il rito prevedeva che in quei giorni il mundus fosse aperto per mettere in comunicazione il mondo dei vivi e quello dei morti e in quei 3 giorni era proibita ogni attività ufficiale. Il rito aveva un carattere eminentemente purificatorio, e quindi propedeutico rispetto ad eventi sacri. In quanto rito purificatorio, al pari del battesimo e di altre cerimonie simili, il rito di apertura del mundus aveva carattere iniziatico, inoltre si tratta di un rito dalle valenze anche agricole legate alle valenze originarie di Cerere che la vedevano non solo come divinità che fa crescere le messi ma anche come guardiana della fecondità umana, dei fenomeni tellurici (come gli eventi sismici) e del mondo dei morti. Per questo motivo il mundus mette in comunicazione l’esterno della Terra con il mondo sotterraneo e degli inferi che lo abitano. Il rituale del “mundus patet” (il mundus è aperto) era il momento in cui le anime dei defunti potevano ritornare nel mondo dei vivi. Per questo è stata trovata analogia di questo rituale con quello della festa di Hallowen.