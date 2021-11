Scafati. Assunzioni al Comune, i sindacati “accordi disattesi”

“Ancora una volta vengono mortificate le professionalità presenti nell’Ente. Come per magia scompaiono le previste e concertate progressioni verticali”. E’ scontro tra i sindacati e l’amministrazione di Cristoforo Salvati, a seguito del (quasi) via libera per 30 nuove assunzioni da effettuarsi entro fine anno. Arriverà dall’esterno ogni nuova risorsa, mentre tra chi già è in organico e pur possedendo i requisiti, non sono previsti progressioni. “L’atto preliminarmente appare non contenere le speciali norme per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l’attuazione del PNRR – scrivono in una nota congiunta Alfonso Rianna, segreterio provinciale Cgil fp e Vincenzo Della Rocca, segreterio provinciale Cisl fp – Lapidariamente dobbiamo anche constatare, che la citata programmazione ha soppresso le programmate misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito, sebbene il novellato comma 1-bis all’art. 52 del d.lgs. 165/2001 statuisca la riserva del 50% in caso di espletamento di concorsi mediante un’ordinaria procedura comparativa, quale modalità per attuare le progressioni verticali”. Dopo il via libero al Bilancio consolidato del Consiglio Comunale, è atteso entro il 17 novembre l’ok da Roma per sbloccare le procedure. Nel dettaglio, la Giunta ha pianificato 25 contratti a tempo indeterminato e 5 a scadenza. Dieci nuovi dipendenti arriveranno dal concorsone regionale Ripam, mentre le altre figure da mobilità esterna. “La stessa è prettamente indirizzata ad assunzioni afferenti alle categorie D e C, fatte eccezione di alcune B riservate alle categorie protette, senza tenere conto delle preoccupanti patologie attualmente presenti in taluni servizi che necessitano di professionalità pressoché assenti della categoria B, presso il civico cimitero, collaboratori tecnici per assicurare la reperibilità, messi notificatori, servizio affissioni, ecc” si legge ancora nella nota. Un’assemblea dei dipendenti è stata convocata per domani mattina, e a seguire, i sindacati chiederanno anche un incontro con l’amministrazione. Polemiche anche da Giuseppe Sarconio. “Non riusciamo a capire come mai le progressioni siano state stralciate da questa delibera di giunta. Ci sembra più che giusto dare il giusto merito anche alle figure interne, valorizzarne e permetterne la crescita – così il consigliere di minoranza – Tanti si riempiono di complimenti per i dipendenti per il loro sforzo, per la loro abnegazione ma nei fatti sembrano tante chiacchiere di circostanza perché quando c’è da premiarli che si fa, si eliminano negli atti di importanza primaria come quello del fabbisogno del personale”. La progressione di un dipendente è equiparata ad una assunzione. Premiare dieci dipendenti, per dire, porterebbe all’assunzione di non più 30, ma 20 unità.

Adriano Falanga