Angri, stadio Novi e partita, la nota dell’opposizione

Il gruppo consiliare di opposizione composto da Caterina Barba, Marco De Simone, Giuseppe Del Sorbo (1971), Pasquale Mauri, Alberto Milo e Annamaria Russo hadiffuso una nota stampa circa la questione stadio e la partita di sabato tra San Marzano e Angri.

Apprendiamo di un Comunicato stampa dell’US Angri 1927 con il quale la Società ha effettuato una richiesta di 500 biglietti e l’inversione dei settori per la partita di campionato San Marzano Calcio – US Angri 1927 in programma sabato 13 novembre p.v. Sollecitiamo il Sindaco a farsi carico di questa richiesta che riteniamo non solo sensata ma assolutamente condivisibile, anche perché crediamo che sia indispensabile ridimensionare il fenomeno che ci sta vedendo protagonisti dello slogan “Ospiti a casa nostra”.

Il paradosso

Perché di tale paradosso si tratta: nella stessa città, nello stesso stadio si svolgerà una “sentita” partita di calcio nella quale i nostri tifosi potrebbero essere costretti a sedere, anziché al loro posto sugli spalti, in tribuna ospiti con capienza massima di una settantina di posti e i tifosi del San Marzano Calcio (che al massimo allo stadio arrivano a 90 biglietti venduti) dovrebbero occupare gli spalti, luogo storico di ritrovo e condivisione dei tifosi angresi. Non vogliamo entrare nel merito della gestione privata del Novi ma chiediamo vivamente che almeno si ponga riparo a una situazione che ai più sa di perdita di dignità. Siamo certi che il Sindaco si renda perfettamente conto di questa delicata situazione che affonda le radici nella passione e nella fede calcistica di un intero popolo grigiorosso e troverà il giusto compromesso per tutelare la sua e nostra comunità.

Caterina Barba, Marco De Simone, Giuseppe Del Sorbo (1971), Pasquale Mauri, Alberto Milo e Annamaria Russo