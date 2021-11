Pompei. Apre i battenti Grang’Etè salvando i posti di lavoro licenziati da Auchan

Apre i battenti Grad’EtéLa un concept all’insegna del bello, della sostenibilità e dei servizi a sostegno del Grande progetto di far rinascere il Centro Commerciale Porte di Pompei (in attività da 30 anni tra i primi in Campania) e da quasi 2 anni in semi abbandono. Un progetto che in 3200mq avrà la capacità di attrarre e convincere il cliente con la bellezza della struttura, la competitività dei prezzi, la dinamicità e l’alto grado di preparazione dei dipendenti (ex Auchan). Un cocktail in grado di affrontare le più alte sfide nel mercato della Grande Distribuzione. CI.BO. POMPEI S.R.L nella persona del dott. Domenico Raimondo (già presidente AFIDOP e del consorzio di tutela della mozzarella di Bufala dop) è la società che si è fatta carico di assorbire 61 dei 102 dipendenti dell’ex Auchan di Pompei (gli altri dovrebbero essere assunti nella galleria di negozi) e che ha creduto nel nuovo progetto Grand’eté di Nicola Mastromartino creato ad hoc per affrontare una sfida importante nel mercato della distribuzione dando nuova linfa al Centro Commerciale da quasi 2 anni in semi abbandono.

Grand’eté è l’ultima evoluzione del format maxi store dell’insegna eté di Nicola Mastromartino, Amministratore Delegato di Moderna 2020 srl impresa di Gruppo VéGé che continua a portare avanti la sua visione di spesa esperienziale.