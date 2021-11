Scafati. Caos scuole, Salvati tra due fuochi

Riorganizzazione della rete scolastica, è oramai scontro tra i circoli didattici scafatesi. La Giunta di Cristoforo Salvati è chiamata ad approvare venerdì prossimo la delibera che ridisegna la geografia amministrativa dei plessi cittadini, dall’infanzia alle medie. Un progetto concertato tra i dirigenti dei circoli e l’amministrazione. A far rumore è la corposa petizione presentata da famiglie, docenti e personale Ata del 2° circolo, unico a venire smantellato, con i plessi di propria competenza accorpati agli altri circoli. Secondo i contestatori, non è chiara la dinamica con la quale si è deciso di smantellare un circolo con circa 900 iscritti, rispetto ad altri che presentano numeri già da sottodimensionamento. La proposta è nata dagli stessi dirigenti su invito del primo cittadino, e gli stessi, fatto salvo la scuola media di Via Martiri D’Ungheria e il 2° circolo, rivendicano quando approvato. Tramite una missiva, i dirigenti scolastici dei 5 circoli che dovrebbero restare, hanno chiesto a Salvati di tirare dritto, senza che “la procedura e il cronoprogramma stabilito e condiviso subisca rallentamenti”. Il documento ripercorre le tappe degli incontri, ai quali “sono stati assiduamente presenti il Sindaco, l’assessore alla Pubblica Istruzione e la responsabile dell’ufficio Scuola” per ciò che viene definita una “conquista della città attesa da tanti anni”. Il documento è firmato da Maria D’Esposito (1° circolo), Rita Maddaloni (3° circolo), Maria Del Gaudio (4° circolo Senatore), Guglielmo Formisano (I.C. Anardi) e Domenico Coppola (I.C. Falco). Salvati sembra essere intenzionato a seguire la linea già tracciata, ma non prima di aver avuto un confronto con i suoi capigruppo di maggioranza, alcuni dei quali non al corrente del tutto. La stessa Commissione Scuola guidata da Giovanni Bottone non è riuscita a confrontarsi sul tema. Il clima è piuttosto pesante, così come le rispettive accuse tra “sostenitori”, facilmente reperibili sui social e gruppi whatsapp. I cinque dirigenti assicurano che nessuno perderà la propria posizione, ma anzi, il personale Ata “avrà un incremento di due unità”. Quanto alla perdita di preside e Dsga della storica media di Via Martiri D’Ungheria, si legge che lo stesso plesso è già sottodimensionato, non avendo superato i 500 iscritti. Non solo, se da un lato è vero che il corposo plesso Borbone di via Genova sarà accorpato alla Falco, è vero pure che le famiglie possono sempre decidere di iscrivere i propri figli ad un altro istituto, come appunto via Martiri D’Ungheria. Quest’ultimo rischia concretamente di perdere la propria autonomia, nonostante sia memoria storica della città. Non è propriamente una questione di offerta formativa, ma di identità ed autonomia che non tutti vogliono perdere, come appunto il 2° circolo con i suoi 4 plessi, 900 iscritti e 1200 firme.

Adriano Falanga