Angri. Alveo S.Alfonso, D’Auria e Montella interrogano il Consorzio

Messa in sicurezza dell’Alveo Sant’Alfonso. Sono passati ben quattro anni dalla frana che si stacco a monte della cittadina all’alba tra il 5 e 6 novembre 2017 causando gravi danni nel centro abitato cittadino, riversando detriti e acqua mista a fango proveniente proprio dall’Alveo Sant’Alfonso.

Ortolani: l’Alveo deviato, dolo umano

Dopo un sopralluogo nel cratere della frana il compianto professore Franco Ortolani fu chiaro: “I flussi poco prima dell’autostrada non hanno potuto defluire nell’alveo strada che avrebbero dovuto percorrere (evitando d’invadere il centro abitato) perché, secondo i dati rilevabili, era stato “sbarrato”. I danni, quindi, si sono verificati a causa di un intervento che ha deviato il deflusso indirizzandolo sul viadotto e quindi nell’abitato” parole chiare che evidenziavano il dolo umano perpetrato a monte dell’alveo.

Il sollecito del Consorzio

In seguito all’evento calamitoso il Consorzio di Bonifica, invano, sollecitava il Comune di Angri a rispettare i termini dell’accordo di programma per la progettazione degli interventi di mitigazione, sistemazione e ripristino dell’Alveo. L’accordo stipulato e avvallato mediante deliberazione prevedeva che l’ente comunale doveva farsi carico della nomina del responsabile del procedimento, dei rilevi topografici e le consulenze geologiche necessarie alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza. In questi anni, però, il silenzio ha caratterizzato l’amministrazione Ferraioli, costringendo il Consorzio a sollecitare per iscritto l’ente al rispetto dell’osservanza dell’accordo e al rinnovo della scadenza temporale per dare urgente seguito ai lavori di mitigazione dell’Alveo, che resta ancora una vera minaccia per l’abitato cittadino e la sottostante rete autostradale.

















Nei giorni scorsi i consiglieri comunali Domenico D’Auria, Vincenzo Ferrara (Progettiamo per Angri) e Christian Montella (Cosimo Ferraioli sindaco) hanno incontrato al Consorzio di Bonifica Integrale del Fiume Sarno il Commissario Straordinario: l’avvocato Mario Rosario D’Angelo per tentare di fare chiarezza circa la messa in sicurezza del tratto pedemontano interessato dall’alveo Sant’Alfonso.

D’Auria: chiarezza sulla messa in sicurezza dell’Alveo

“L’interruzione dell’alveo montano Sant’Alfonso è principale causa del riversarsi nel centro cittadino di acque piovane e detriti provenienti da monte che anziché convogliarsi nella vasca Santa Maria delle Grazie scendono dritti a valle così come accade anche durante gli eventi franosi di qualche anno fa. Nel 2018 fu sottoscritto un accordo di programma a cui, come ente, non abbiamo mantenuto fede e che ci avrebbe potuto vedere beneficiari di eventuali finanziamenti di risanamento del dissesto idrogeologico se avessimo avuto pronto un progetto esecutivo. In qualità di consiglieri comunali abbiamo incontrato i vertici del consorzio che ci ha garantito che procederà alla stesura del progetto di risanamento del l’Alveo Sant’Alfonso da candidare ai prossimi bandi disponibili” dice D’Auria.













Montella: il Consorzio si impegni per un serio intervento

“Le forti piogge degli ultimi giorni ci hanno fatto rivivere quei momenti di paura e di sconforto simili a quelli di 4 anni fa quando la nostra città venne travolta dall’evento franoso che riversò nelle nostre strade detriti, acqua e fango. La messa in sicurezza dell’Alveo Sant’Alfonso è una delle questioni più importanti e urgenti del momento; abbiamo il dovere d’interfacciarci con tutti gli organi preposti, in particolare con il Consorzio di Bonifica, per effettuare un serio intervento di mitigazione e ripristino dell’area ed evitare che in futuro possano verificarsi ancora eventi di questa natura” afferma Montella.

