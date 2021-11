Angri. Stadio Novi non disponibile per il derby San Marzano e grigio rossi

L’impianto sportivo comunale “P. Novi” “al fine di assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”, non sarà disponibile per l’incontro di calcio valido per il campionato LND “San Marzano Calcio – U.S. Angri 1927” previsto per il 13 novembre 2021.

L’ordinanza sindacale

L’ordinanza firmata dal sindaco Cosimo Ferraioli invita “la società San Marzano Calcio a provvedere a garantire la disputa dell’incontro di che trattasi mediante l’utilizzo di un “campo neutro” a porte aperte al fine di accogliere, alle stesse condizioni, sia i tifosi del San Marzano Calcio che i tifosi dell’U.S. Angri 1927”.

