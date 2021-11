Pompei. Lunedì il tavolo di confronto sulPiano Urbanistico Comunale

Al via la consultazioni sul Piano Urbanistico Comunale

Lo scorso maggio, con delibera di Giunta, l’Amministrazione comunale di Pompei ha varato il preliminare di Piano che lunedì 15 novembre verrà presentato alla città in un incontro pubblico aperto ad una rappresentanza di Enti, associazioni, partiti politici e portatori di interesse, in forma singola e associata, presenti sul territorio comunale. Tutti potranno avanzare proposte e suggerimenti.

All’incontro previsto presso l’Aula consiliare alle ore 16:00 oltre a quella del Dirigente al ramo, Gianluca Fimiani, è prevista la presenza di Pasquale Miano, relatore e cooprogettista del Piano.

L’accesso alla Sala Consiliare in occasione della presentazione del Puc, è consentito unicamente ai cittadini in possesso di GREEN PASS e comunque fino al raggiungimento del numero massimo di presenze ammesse fissato a 50 unità.

Sarà possibile prenotarsi al link https://bit.ly/3qpJTzK

L̲’̲i̲n̲c̲o̲n̲t̲r̲o̲ ̲s̲a̲r̲à̲ ̲t̲r̲a̲s̲m̲e̲s̲s̲o̲ ̲i̲n̲ ̲d̲i̲r̲e̲t̲t̲a̲ ̲s̲t̲r̲e̲a̲m̲i̲n̲g̲.̲

Tutto il materiale relativo al Piano Urbanistico Comunale è già consultabile on line sul Portale dell’ente all’indirizzo http://www.comune.pompei.na.it/PUC2/

Nella stessa sezione è presente anche il format del questionario (http://www.comune.pompei.na.it/questionari/) attraverso il quale è possibile offrire suggerimenti o porre domande che verranno discusse durante l’incontro del 15 novembre.

Il questionario deve essere inviato via mail all’indirizzo protocollo@pec.comune.pompei.na.it entro e non oltre le ore 14:00 di venerdì 12 novembre.