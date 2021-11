Pompei. Nella vertenza Grand’eté prevale la moderazione

L’ultima notizia riguardo la vertenza Grand’etè sulla regolarità autorizzativa della sua inaugurazione tranquillizza tutti: famiglie dei commessi (ex Auchan), imprenditori privati e politica. Troppe volte abbiamo assistito alla perdita di posti di lavoro a causa della rigidità di posizioni che avrebbero potuto essere ammorbidite senza peraltro violare la legge. L’economia non dipende solo da profitti e interessi ma anche da lacrime e sacrifici. Oramai lo sanno tutti: la moda delle scatole cinesi servono a coprire intrecci di proprietà utili esclusivamente a mascherare la verità i rapporti economici col risultato di spartire profitti scaricando le responsabilità sui più deboli. Ci riferiamo (nel caso pompeiano) alle famiglie di quel centinaio di lavoratori che hanno attraversato il calvario della transizione collegata alla chiusura di Auhan e che il giorno stesso dell’inaugurazione del supermercato Grand’eté hanno saputo dell’insorgenza di una vertenza burocratica che avrebbe potuto annientare il loro sogno di normalità come un soffio che fa cadere un castello di carta. La verità è che da più versanti deriva la cinica strategia di utilizzare la classe lavoratrice come soldatini di carta utili ad un gioco misterioso che serve esclusivamente ad influenzare un’opinione pubblica purtroppo apatica e per questo da sollecitare con segnali forti. Per farla breve nell’inaugurazione di mercoledì 10 novembre una conferenza stampa della CI.BO. POMPEI S.R.L ha rassegnato i numeri del nuovo profilo di centro commerciale “Porte di Pompei” (3200 mq. 6 milioni di investimenti e 61 dipendenti, assunti tra i licenziati all’Aucan (con la promessa di assumere anche i restanti 42). Il dottor Domenico Raimondo, chi lo ha ascoltato ha potuto notare che era visibilmente commosso sullo sforzo imprenditoriale che ha avuto il merito di salvare posti di lavoro. Iniziativa lodevole ma che ha rischiato di affondare il giorno stesso del varo a causa di intoppi burocratici collegati alla precisazione della data effettiva di cessazione dell’attività a cui subentrava, considerato che la legislazione amministrativa vigente fissa il limite di una anno riguardo al riconoscimento della continuità certificata dai carteggi (riguardanti i comparti sanitario e dei vigili del fuoco) che una Scia, presentata al settore di edilizia privata del Comune di Pompei l’11 giugno 2020 col frazionamento degli ambienti esistenti a quella data . Ora vale (per la legge citata) la data della pratica citata o quella dell’ultimo scontrino staccato dalla cassa Auchan prima della chiusura definitiva dei battenti? E’ una questione che magari potrebbe appassionare il legali del Comune di Pompei e della società Ci. Bo. Pompei Srl ma che servirebbe solo a rimettere sui carboni ardenti un centinaio di famiglie che già si apprestavano a stappare una bottiglia di spumante (in offerta speciale) per brindare ad una ritrovata quanto effimera serenità. Prudenza vuole che in casi del genere si prenda tempo per ripianare la vertenza allo scopo di conciliare la legalità con l’umanità. Lo sa bene il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, che prima di essere diventato amministratore comunale è stato sindacalista. Nella stessa direzione si saranno sicuramente indirizzati i segnali provenienti dalla Regione e dalla Prefettura di Napoli nella speranza di regalare Alle 102 famiglie operaie pompeiane un Natale 2021 più sereno di quello precedente.