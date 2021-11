VIDEO – Pagani: Agro Solidale tante iniziative e progetti senza sosta

Pagani. La società consortile per i servizi sociali “Agro Solidale” mette in campo varie azioni confermando la sua piena operatività

Pagani: Agro Solidale tante iniziative e progetti senza sosta

La società consortile per i servizi sociali “Agro Solidale” che raggruppa i comuni di Pagani, Sarno, San Valentino Torio e San Marzano sul Sarno mette in campo varie azioni confermando la sua piena operatività per i servizi alla persona. Ne parla l’attuale reggente Arturo Lombardo.







Le iniziative

L’elenco delle iniziative è vasto tra i quali in evidenza il centro polifunzionale per i minori già operativo sui caro comuni consorziati. Ma anche tirocini formativi e assistenza domiciliare.

