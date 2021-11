L’opposizione chiede spiegazioni sull’annullamento della pratica di subingresso di eté in Auchan

(Pompei – Mario Cardone) Sulla scia dell’opinione pubblica prevalente a Pompei che non ha visto di buon occhio l’annullamento da parte dell’Amministrazione Comunale dell’operazione con cui una società del settore della grande distribuzione alimentare di Pompei è subentrata nella proprietà di ramo d’Azienda del centro commerciale “Porte di Pompei”, rilevando una parte del suo spazio commerciale prima occupato da Auchan. Il business in questione prevede l’investimento di 6 milioni di euro e il riassorbimento del 75% della mano d’opera licenziata, reintegrando in servizio una parte dei suoi ex dipendenti ed assicurando l’assunzione, in tempi brevi, di quelli rimasti senza lavoro. L’opposizione politica che presenta sempre interrogazioni con prima (o unica) firma dell’avvocato Domenico Di Casola ha presentato un’interrogazione per essere informata sulle reali intenzioni del ceto politico dirigente di Pompei. In effetti dopo un botta e risposta via pec riguardo la regolarità dell’operazione di subentro, sotto una nuova insegna commerciale nell’attività prima gestita da Auchan, sembrerebbe che sia stata concessa alla società Ci.Bo. Srl. Una proroga allo scopo di integrare la documentazione presentata allo scopo di regolarizzare la sua posizione Suap ai sensi della vigente normativa. Al di la delle formalità è probabile che anche la maggioranza sia favorevole all’operazione nel suo complesso considerato che lo stesso sindaco di Pompei aveva messo (nel corso della vertenza Auchan) la Casa comunale a disposizione di sindacati per aprire un tavolo di concertazione che agevolasse una conclusione favorevole della vertenza sindacale che puntava all’occupazione della mano d’opera licenziata da Auchan.