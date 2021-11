Nocera Inferiore. Da Sabato a Dicembre ci saranno in città le celebrazioni per il centenario di Domenico Rea

“Immagini, fabulazioni, suoni”, questo il titolo pregno di significato delle celebrazioni per il centenario della nascita del grande Domenico Rea, l’uomo che attraverso il suo intelletto ha creato un collegamento culturale ancora vivo tra Napoli e l’agro nocerino sarnese. E’ stato presentato lo scorso martedì il programma degli eventi in suo onore che si terranno tra sabato 13 Novembre e Giovedì 16 Dicembre all’interno dell’aula consiliare del Comune di Nocera Inferiore. Presenti al momento rappresentanti dell’amministrazione di Nocera Inferiore quali il Sindaco Manlio Torquato e l’assessore alla Cultura Federica Fortino, ma anche Nicla Iacovino, dirigente del settore Socio-Culturale della Città di Nocera Inferiore e coordinatrice dei lavori del programma culturale, e Vincenzo Petrosino, presidente dell’Aps “Il Didrammo”. L’associazione è promotrice del progetto, trovando il contributo della Regione Campania nell’ambito della “Disciplina degli interventi regionali di promozione culturale” in attuazione del Piano per la Promozione Culturale 2021, e il patrocinio del Ministero della Cultura e dei comuni di Nocera Inferiore e Sarno. Riprendere la figura e le opere di Domenico Rea per celebrare un intellettuale storico del secolo XX e rilanciare nel territorio un nuovo senso di cultura partendo dai suoi insegnamenti. E’ questo l’obiettivo dichiarato dalle parti in campo, che hanno organizzato per il prossimo sabato 13 Novembre un concerto in onore del Maestro Rea al Teatro Diana, con l’esibizione del cantautore Nando Citarella. Il momento più atteso ci sarà però la settimana dopo, Sabato 20 Novembre, quando nella Sala Consiliare del comune nocerino andrà in scena un convegno sul “Nofi e l’Agro di Rea”. Sarà un momento di forte dibattito culturale sui rapporti tra lo scrittore e il territorio di provincia, fonte infinita per l’autore di modelli centrali nelle sue narrazione come nel caso del libro sopracitato “Nofi”. Saranno presenti le università di Napoli e Salerno, rispettivamente rappresentate dai dottori Pasquale Sabbatino ed Enzo Salerno su tutti, la figlia di Domenico Lucia Rea e del giornalista Giuseppe De Caro. A conclusione del dibattito sarà poi presentata nello stesso giorno alle ore 19 all’interno della Biblioteca Comunale la mostra fotografica “Luoghi, contesti, persone”, che ripercorrerà le orme della vita del Rea attraverso immagini inedite e famose, con la presentazione del catalogo fotografico che avverrà il 16 Dicembre all’interno dell’IPSSEOA “Domenico Rea”. “Siamo orgogliosi di aver potuto presentare una rassegna culturale importante in onore di uno dei conterranei intellettuali più grandi della nostra storia” sono le parole dell’assessore alla cultura Federica Fortino, che spiega: “E’ stata da sempre forte intenzione dell’amministrazione celebrare al meglio la figura di Domenico Rea, abbiamo iniziato con la celebrazione di una targa sotto la sua residenza storica, e continueremo narrando il grande portato personale e culturale con l’obiettivo di rimettere al centro la sua figura nel panorama culturale attuale.”