Rifiuti: sequestrato un capannone nel Napoletano. Denunciato titolare dell’azienda per emissioni non autorizzate

I carabinieri della stazione Forestale di Marigliano, e quelli della stazione Carabinieri di Marigliano, durante un servizio di contrasto all’inquinamento ambientale, hanno ispezionato e poi sequestrato un capannone nella zona industriale. Negli oltre 400 metri quadri della struttura, i militari hanno accertato la presenza di una falegnameria, di una officina per la lavorazione di ferro e di un locale destinato alla verniciatura di materiale vario.

L’attività

L’attività, gestita da un 50enne di Pomigliano d’Arco, era condotta senza alcuna autorizzazione di tipo ambientale e anche per lo smaltimento dei rifiuti prodotti è emersa l’assenza di tracciabilità. In una porzione della struttura, inoltre, erano stoccati circa 100 mq di rifiuti di ogni genere. Scarti ferrosi, vernici e solventi depositati in stato di totale abbandono: una seria minaccia per l’ambiente circostante considerata la mancanza di una corretta classificazione. L’area è stata sequestrata e il 50enne denunciato per emissioni in atmosfera non autorizzate, gestione illecita e abbandono di rifiuti.

ANSA