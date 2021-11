VIDEO – Pagani. Consiglio comunale fiducia in Papa Charlie

Pagani. Dopo molti mesi si torna in aula all'auditorium Sant'Alfonso per il consiglio comunale convocato dal presidente Gerardo Palladino















Pagani. Consiglio comunale fiducia in Papa Charlie

Dopo molti mesi si torna in aula all’auditorium Sant’Alfonso per il consiglio comunale convocato dal presidente Gerardo Palladino. I punti all’ordine del giorno da discutere evidenziano anche il rinnovo della convenzione con la protezione civile Papa Charlie, la dismissione della partecipata Pagani Servizi e l’arrivo in convenzione della nuova segretaria comunale.

Il servizio è di Maria Paola Iovino

