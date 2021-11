COVID in Campania, la nuova morsa su scuole e sport

L’ombra lunga del COVID si ripresenta come un anno fa. L’ondata dei contagi in Campania e in provincia di Salerno preoccupa. Squadra calcio con sette positivi







L’ombra lunga del COVID si ripresenta come un anno fa alla viglia della seconda chiusura parziale. L’ondata dei contagi in Campania e in provincia di Salerno preoccupa. Siamo ai limiti di guardia. I cancelli delle scuole, principale vettore di contagi, iniziano a rimanere chiusi e aumentano i tamponi test. Lunghe e file di auto tornano a fare sosta davanti alle USCA e ai drive in, quasi più delle code ai centri vaccinali che sembrano avere allentato la campagna di prevenzione. I bollettini degli ultimi giorni riportano di nuovo il conto verso le mille unità giornaliere seppure con numeri diversi sui ricoveri e i decessi. C’è da stare in guardia in vista delle festività natalizie. Il contagio è in agguato e per uscire bisogna essere consapevoli di dovere fare qualche sforzo preventivo.

Rigido protocollo

Fermo a causa COVID anche l’incontro di calcio Ischia-Savoia in programma oggi allo stadio Mazzella. Incontro rinviato dopo che sette calciatori della squadra di Torre Annunziata sono trovati positivi al coronavirus. La partita è valida per il nono turno del campionato regionale di Eccellenza girone B. Il protocollo attualmente in vigore per i dilettanti che prevede il rinvio delle partite con almeno 5 calciatori positivi nelle fila di una delle due squadre.