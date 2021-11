Nocera Inferiore. Rotatoria in Via Atzori. Via libera definitivo alle operazioni per la realizzazione dell’infrastruttura all’esterno del casello autostradale dell’Autostrada 3 Napoli – Salerno







Nocera Inferiore. Via Libera alla realizzazione rotatoria in Via Atzori

Realizzazione della rotatoria. Via libera definitivo alle operazioni per la realizzazione dell’infrastruttura all’esterno del casello autostradale dell’Autostrada 3 Napoli – Salerno di Via Atzori. L’atto di esproprio dei suoli di via Atzori, pubblicato all’albo pretorio del Comune di Nocera Inferiore è uno degli atti conclusivi per la realizzazione dell’infrastruttura che ridisegnerà una vasta area tra la trafficata via Atzori, la centrale via Barbarulo e via Pepe, con la creazione di centinaia di posti auto e una corsia riservata agli autobus, configurandosi come una sorta di hub di scambio logistico. A essere interessati dal progetto della rotatoria 9589 metri quadrati di terreni con la qualificazione di seminativo arboreo o di ente urbano, a cui si aggiungono anche 775 metri quadrati di fabbricati suddivisi su varie categorie catastali.















La firma del provvedimento

Il provvedimento è stato firmato dal dirigente del settore dei lavori pubblici lo scorso 8 novembre, secondo quanto scrive il quotidiano “La Città”. L’atto è indirizzato ai proprietari di alcuni suoni che accoglieranno parte della rotatoria e l’area parcheggi, in quanto con i proprietari di altri immobili è stato trovato un accordo. L’opera è finanziata dalla Regione Campania con l’utilizzo dei fondi sviluppo e coesione 2014 – 2020 per gli interventi sulla viabilità regionale.

La pubblica utilità del progetto

Prima di arrivare alla gara, è stata decretata la pubblica utilità del progetto e l’ente ha proceduto a stipulare una convenzione e un protocollo d’intesa con la il gestore della rete autostradale per la cessione delle aree demaniali. I costi di realizzazione della rotatoria sono di 1 milione 571 mila 629 euro. Il crono programma prevede che la realizzazione dell’opera si realizzi in 173 giorni e la ditta aggiudicataria dell’appalto ha applicato un ribasso sul prezzo a base di gara del 39,5%. Soddisfazione è stata manifestata dal sindaco Manlio Torquato.