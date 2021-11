Pagani. Aggredito un commerciante, il grido d’allarme della Confesercenti

Solidarietà da tutti i commercianti

La Confesercenti Pagani Salerno Nord, nella persona del presidente cittadino Davide Fiorentino, del vice presidente provinciale Dott. Davide Baldi e di tutti gli associati, esprime piena solidarietà all’amico Marcello Sforza per la vile aggressione subita a scopo di rapina.

La richiesta al Prefetto

Questo è solo l’ultimo episodio di una escalation di violenza che oramai da mesi attanaglia tutto l’agro nocerino sarnese e che ci obbliga a sollecitare il Prefetto di Salerno, le forze dell’ordine e l’amministrazione locale affinché venga potenziato il controllo del territorio soprattutto in prossimità delle festività natalizie che rappresentano un periodo particolarmente delicato per il commercio ed in cui si concentrano buona parte degli incassi che sono una vera e propria boccata di ossigeno per molte attività oramai allo strenuo delle forze.

L’aggressione

E’ stato aggredito sotto casa – dice Davide Baldi della Confesercenti – lo hanno aspettato che uscisse di casa; aveva una buona quantità di contanti, per pagare operai e fornitori, la cosa più grave – conclude Baldi – è che lo hanno aggredito in maniera feroce, con delle spranghe rompendogli un braccio procurandogli ferite gravi a una gamba.