Angri. Un nuovo soggetto politico: ecco CIVIS. Chi c’è dietro? Il ruolo delle provinciali

Si configurano nuovi scenari nella politica locale. Il test fondamentale per la “pesatura” delle forze è rappresentato dalle prossime elezioni provinciali riservate ai consiglieri comunali. Pressioni e indicazioni stanno decisamente mettendo in agitazione le forze politiche locali. Dall’affermazione o meno dei singoli candidati a questa discussa, quanto inutile competizione, si profileranno nuovi assetti e nuovi equilibri sia nella maggioranza che nelle opposizioni.







Un nuovo soggetto politico: CIVIS?

Spifferi di palazzo, seppure coperti da riserbo, annunciano l’inaspettata costituzione in “associazione” di una nuova entità politica che potrebbe dare vita a un altrettanto nuovo gruppo consiliare di derivazione mista tra maggioranza e opposizione. L’associazione prenderebbe il nome di “CIVIS” e alla sua guida potrebbe esserci una figura del tutto nuova per lo scenario politico cittadino. Sarebbero stati già chiamati a raccolta numerose personalità della società civile, politica e intellettuale locale, finora lontane dall’attuale scacchiere politico locale ma pronti a siglare lo statuto associativo.

















Scenario alquanto fermentato

Uno scenario politico locale oltremodo frammentato che vede in campo già numerosi soggetti politici di “derivazione” e che con questo ulteriore impulso potrebbe accelerare un deciso cambiamento in vista dell’impegno elettorale del 2025 quando il sindaco Ferraioli non potrà più ricandidarsi, salvo i soliti colpi di scena legislativi. Nulla è mai un “progetto” definitivo senza una visione ampia.

Luciano Verdoliva