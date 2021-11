Nocera Inferiore. Lascia la Giunta la delegata alle politiche sociali Antonietta Manzo

La Giunta del Comune di Nocera Inferiore perde uno dei suoi membri di maggiore caratura tecnica, dirigente comunale prima che assessore. E’ un addio sicuramente doloroso quella di Antonietta Manzo, assessore alle politiche sociali del comune nocerino e precedentemente dirigente del settore relativo. Lascia il governo della città per motivi che ufficialmente vengono dichiarati personali e quindi lontani dalla politica, ma di sicuro questa notizia è l’ennesima conferma di un’ambiente difficile al Municipio in vista degli ultimi mesi di amministrazione. Poche ore fa il consigliere comunale Gennaro Della Mura ha dichiarato il suo abbandono al gruppo della maggioranza consiliare per un’esasperazione delle problematiche politiche proprio con il primo cittadino Manlio Torquato, che da diverso tempo ha imposto anche il silenzio stampa alla sua squadra di governo. “Nel comunicare le pervenute dimissioni per motivi personali da assessore della dottoressa Manzo, già specchiata dirigente di questo comune, esprimo gratitudine e stima per come ha assolto il mandato, per la correttezza, la collaborazione e la serietà professionale che ha espresso in questo biennio di presenza in Giunta” queste le parole del Sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato.