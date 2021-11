Nocera Inferiore. L’assurda storia di un vitello morto nel Sarno e incastrato per oltre 24 ore in centro città

Una storia assurda, che lega in maniera indissolubile inquinamento e mancanza di pronti intervento che scadono quasi nel tragicomico. Negli ultimi minuti è stato rimosso dagli agenti dei Vigili del Fuoco un vitellino morto presente all’interno del canale del Fiume Sarno in via Domenico Rea, trovato nella giornata di Domenica e rimasto incastrato per oltre 24 ore. Il motivo della presenza di tale animale morto è ancora sconosciuto, ma quanto mai particolare.

A parlare della situazione sono i ragazzi del collettivo di “Controcorrente- Per il Sarno che verrà”, che in un video hanno raccontato sia l’accaduto sia le pratiche malate che potrebbero nascondersi dietro a questo insolito episodio. “Quindici giorni fa si sono tenuti, in un’iniziativa organizzata in città, i funerali per il Fiume Sarno. A questo scenario mesto si è aggiunto un altro elemento, quello di un cadavere all’interno del fiume, che nelle ultime 24 ore non è stato rimosso da nessuno senza capire neanche di chi fosse competenza, se del Comune o dell’Asl. “ sono le parole dell’associazione in un intervento via Facebook delle ultime ore, che non esclude:” Negli ultimi giorni le piogge avranno riempito il fiume e ci sarà stato un incidente che ha portato il vitellino a cadere nel fiume in piena senza possibilità di sopravvivenza. Potrebbe però essere che un’azienda casearia nel territorio non abbia più avuto modo di poter produrre qualcosa con questo animale, e quindi se ne è disfatto velocemente senza incappare in nessuna spesa, come per esempio abbiamo visto alla foce del fiume Sele. Ma è assurdo un tale ritardo nella rimozione di un cadavere che è specchio della morte del Sarno”.