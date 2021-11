Nocera Inferiore – Pagani. Due farmacie nel mirino di rapinatori

Due farmacie nel mirino di rapinatori lo scorso sabato sera. Il primo tentativo di rapina prima a Pagani e poi in sequenza, poco dopo, a Nocera Inferiore. Nel mirino dei malviventi sono finite due farmacie. Le rapine, come riporta il quotidiano “La Città” sarebbero state con ogni probabilità eseguite dagli stessi autori che hanno agito a volto coperto, nascosto dietro alla visiera di un casco e armati di coltelli.

La prima rapina

La prima rapina, quella sventata, e avvenuta ai danni di una farmacia a Pagani fortunatamente, durante l’azione criminosa, non c’era nessun cliente in attesa. I rapinatori sarebbero entrati celermente all’interno guadagnato subito il retro del bancone per cercare l’incasso. La farmacista è stata bloccata sotto la minaccia di una lama di coltello. I malviventi tuttavia non hanno potuto trafugare il bottino. L’incasso era stato già depositato altrove con le casse vuote. I rapinatori sono subito dileguati via facendo perdere le loro tracce.

In azione a Nocera Inferiore e le indagini

Poco dopo a Nocera inferiore con le stesse modalità del mancato colpo di Pagani due malviventi avrebbero fatto irruzione in un’altra farmacia, questa volta minacciando i presenti con coltelli e portando via un bottino di circa 1000 euro. Sui due episodi indagano le forze dell’ordine coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore. I Carabinieri della tenenza si sono occupati del caso di Pagani e gli agenti del Commissariato di Polizia di Nocera Inferiore dell’altra rapina. Entrambi i colpi, secondo quanto riporta il quotidiano salernitano, presenterebbero analogie che lasciano intendere che possa esserci la stessa mano. Le indagini degli investigatori sono coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore. La coppia di rapinatori nascosta da casco sarebbe giunta sui luoghi delle rapine a bordo di un mezzo a due ruote per avere più margini di fuga nel traffico serale. Le due rapine si aggiungono alla violenta azione registrata nella notte di venerdì. Il titolare di uno stand al mercato ortofrutticolo di Pagani – Nocera, nel probabile tentativo di una rapina fallita per una imprevista reazione, fu perso a colpi di mazza finendo in ospedale.

ReCro