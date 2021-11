PNEUMATICI, DAL 15 NOVEMBRE OBBLIGATORI QUELLI INVERNALI

Pneumatici invernali obbligatori dal 15 novembre per garantire l’aderenza ottimale del veicolo alla strada e rispettare le normative del Codice. In alternativa catene da neve a bordo.

Tutti gli autoveicoli, compresi tir e mezzi pesanti, devono tenerli fino al 15 aprile 2022. È previsto un mese di tolleranza, sia per il montaggio degli pneumatici da neve sia per la loro sostituzione a primavera. L’unica eccezione riguarda gli automobilisti che hanno montato sui loro veicoli delle gomme 4 stagioni. Gli pneumatici all season risultano omologati per l’utilizzo invernale se hanno la sigla M+S (Mud and Snow, ovvero fango e neve) o una delle varianti (MS, M-S o M&S), oppure il pittogramma della montagna con tre cime ed il fiocco di neve al suo interno (3PMSF – 3 Peak Mountain Snowflake), una certificazione che assicura performance ottimali anche in condizioni severe.

In base alle norme del Codice della Strada, chi viene fermato alla guida di un autoveicolo sprovvisto dei dispositivi omologati per la circolazione invernale nei centri urbani può ricevere una multa da 41 a 168 euro, mentre al di fuori dei centri abitati la multa può andare da 84 euro fino a 355 euro.

L’utilizzo degli pneumatici invernali garantisce maggiore sicurezza stradale, garantendo massima aderenza anche sui fondi ghiacciati ed innevati. Le prestazioni rimangono ottimali anche quando le temperature scendono al di sotto dei 7 gradi centigradi, sia per quanto riguarda il grip stradale sia per mantenere elevata l’efficienza energetica, con il contenimento dei consumi durante tutta la stagione invernale. Non trascurabile il vantaggio della riduzione delle emissioni inquinanti, evitando un’usura eccessiva degli pneumatici in inverno, fornendo anche un alto comfort all’interno del veicolo diminuendo la rumorosità e le vibrazioni causate dal manto stradale.

La scelta degli pneumatici invernali deve rispettare alcuni requisiti, affinché le gomme siano in regola con le normative: lo spessore minimo del battistrada non deve scendere al di sotto di 1,6 mm, anche se è consigliabile cambiarli quando l’altezza dei tasselli raggiunge i 3/4 mm, per garantire le massime prestazioni possibili ed un’efficienza elevata.

Bisogna rispettare i parametri indicati nel libretto di circolazione (oggi diventato documento unico di circolazione o DUC), in merito all’indice di carico, al codice di velocità ed alle dimensioni del pneumatico. Rispetto alle gomme estive quelle invernali possono presentare un indice di velocità inferiore di una classe, ad ogni modo mai al di sotto di Q (160 Km/h).