Scafati. COVID: nuova pressione di ricoveri all’ospedale “Scarlato”

COVID, pressione sulle strutture ospedaliere. I reparti dedicati COVID sono a limite a Scafati e ad Agropoli che risultano essere gli unici presidi dedicati all'emergenza rimasti attivi in tutta l'ASL Salerno. All'ospedale COVID Mauro Scarlato in particolare, torna la preoccupazione per la nuova ondata di contagio. Da ieri, come riporta "Il Mattino" oggi in edicola, i posti letto risulterebbero esauriti nel reparto sub – intensiva pneumologica. Le 14 postazioni disponibili sono attualmente tutte occupate, cui si aggiungono le ulteriori due riservati a pazienti meno gravi. È continuo il turn – over dei pazienti. Nell'ultimo fine settimana sono stati frequenti i ricoveri effettuati.













I ricoverati

Risulterebbe che quasi tutti i soggetti non sono vaccinati e sono giovani, di età compresa tra i 35 e 50. Ricoverata c'è anche un'infermiera della sub intensiva pneumologica, costretta a ricovero nello stesso reparto in cui lavorava fino a pochi giorni fa. L'infermiera, una cinquantacinquenne è residente nell'agro, potrebbe avere contratto il virus proprio durante la sua attività lavorativa. Vaccinata con doppia dose di Pfizer, era considerata in ogni caso un soggetto a rischio presentando altre comorbilità. La donna, ricoverata per una grave insufficienza respiratoria, attualmente è in ventilazione ma le sue condizioni sono in miglioramento.













Sempre meno posti disponibili per il ricovero

Anche in rianimazione risultano occupati due posti letto dei quattro disponibili. La carenza di posti letto per ricoveri covi d'potrebbe far cambiare nuovamente lo scenario all'ospedale di Scafati. Al momento è solo un'ipotesi ma potrebbero essere ripristinati in caso di necessità. I 16 posti letti di degenza ordinaria basso e media intensità di cure malattie infettive per pazienti COVID al primo piano, al posto del reparto multidisciplinare per pazienti non COVID attivato da alcune settimane.















Un’ipotesi che potrebbe concretizzarsi qualora la pressione dell’emergenza sugli ospedali dove sei ulteriormente aumentare rendendo inevitabile un adeguamento dei posti letto di degenza COVID in relazione all’aumento del fabbisogno. Una prospettiva che coinvolgerebbe inevitabilmente anche l’ospedale di Agropoli e l’altro polo COVID dell’ASL Salerno. I dati dei ricoveri, anche qui inducono a mantenere alta la guardia. Nel reparto di sub intensiva sono tutti occupati posti letti disponibili, sono otto i pazienti ricoverati mentre nel reparto di malattie infettive restano ancora disponibili solo sei posti letto con 14 pazienti ricoverati.