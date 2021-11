Strada cittadina pericolosa. La nota al sindaco Torquato dei consiglieri di “Nocera Coraggiosa” Gennaro Della Mura, Nello Rosati e Vincenzo Stile

Il testo della nota

Con una PEC abbiamo segnalato al Sindaco del Comune di Nocera Inferiore Avvocato Manlio Torquato, all’Assessore ai Lavori Pubblici, all’Assessore all’Urbanistica all’Comandante della Polizia Locale, sollecitati da numerosi cittadini, dall’ingegnere Felice Faiella e dai fatti accaduti di porre la necessaria attenzione sulla pericolosità del tratto di strada che va in via D’Alessandro dalla area ex Coop in direzione del Bar Petruccelli verso le scuole: la dove la strada si restringe bruscamente e non c’è spazio a sufficienza per il passaggio sicuro di macchine e pedoni. Riteniamo che vi è un concreto pericolo per l’incolumità degli studenti e delle altre persone che si trovano a passare a piedi. In questi giorni, si è verificato l’ennesimo incidente che ha coinvolto uno studente e che poteva avere delle conseguenze ben peggiori, ma, fortunatamente, è andata bene.

Il tratto di strada è attraversato da numerosi alunni soprattutto negli orari di entrata e uscita delle scuole e contemporaneamente dalle macchine. La strettoia che si verifica in quel tratto di strada è pericolosa, già segnalata e da molto tempo necessità di una soluzione: abbattimento di una parete per allargare la strada oppure la messa in opera di protezioni per i pedoni. Vogliamo segnalare urgentemente questa criticità perché dopo le segnalazioni e le evidenze, che certamente si aggiungono a quelle che sono state fatte nel corso degli anni, non vogliamo che altri ritardi facciano accadere altri incidenti. Attendiamo sollecita risposta entro 10 giorni con misure operative messe in atto quanto più urgentemente possibile.