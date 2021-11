Angri. Il tribunale archivia il caso “pubblica illuminazione”

Caso archiviato per la “pubblica illuminazione”. Sugli atti dell’appalto della pubblica illuminazione finiti nel 2018 in Procura su denuncia del consigliere comunale Alberto Milo si è pronunciato lo stesso organismo giudiziario. Il GIP del Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore ha ordinato per “infondatezza delle notizie di reato e archiviazione del procedimento” prodotto nei confronti dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Cosimo Ferraioli e dell’allora Responsabile Unico del Procedimento l’ingegnere Salvatore De Cola.

Infondatezza e nessun dolo

Alla base della decisione non ci sarebbe nessun “dolo intenzionale” per il GIP che ha archiviato il caso della pubblica illuminazione. Per il giudice non ci sarebbero elementi sufficienti a sostenere le accuse rivolte che sono soltanto “indiziarie”. Nel frattempo l’appalto fu revocato per altre irregolarità e mancanze del soggetto vincitore di gara e la gestione della pubblica illuminazione tornava sotto il controllo dell’ente.

Luciano Verdoliva