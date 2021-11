Scafati. Piano scuola, Salvati rassicura: “nessuna scuola sarà chiusa”

“Capisco che il cambiamento può spaventare, ma ogni alunno, ogni docente e personale Ata resterà al proprio posto, nessuna scuola sarà chiusa”. A due giorni dall’approvazione in giunta della discussa delibera che ridisegna il ciclo scolastico scafatese, Cristoforo Salvati in conferenza stampa prova a fare il punto e rassicurare sia le famiglie che il personale scolastico. “Era passata voce che alcuni plessi venissero chiusi, ma la nostra è solo una riorganizzazione amministrativa dei circoli, vale a dire che gli alunni resteranno nella loro scuola, con gli stessi insegnanti”. Il nuovo piano, redatto su proposta di cinque dirigenti scolastici su sette, secondo il primo cittadino “ridisegna la scuola del futuro, con una modernizzazione dell’offerta formativa, tenendo conto della territorialità – aggiunge – e non bisogna valutare ciò che era, ma ciò che sarà”. Ridisegnare i circoli ha visto l’addio del secondo circolo, e i plessi di sua competenza accorpati (amministrativamente) ai restanti. “In questo modo abbiamo evitato la reggenza del primo e terzo circolo” spiega la dirigente Carmela Pauciulo. La delibera è stato il frutto di quattro incontri tenuti tra i dirigenti scolastici, il responsabile ufficio scuola, l’assessore competente e il sindaco. Il dimensionamento a cinque circoli è stato approvato già dalla seconda riunione, come testimoniano i verbali allegati, e sottoscritto dallo stesso ds del secondo circolo, Francesco Saverio Patrizio. Subito bocciata l’idea di una rete a sei circoli. Soltanto in ultima battuta il dirigente del circolo “sacrificato” ha opposto resistenza. Sarebbe stata la sua iniziale condiscendenza a spingere l’esecutivo a tirare dritto sulla proposta che gli stessi cinque dirigenti rimasti hanno definito in una lettera “una bella pagina di storia”. Da ottobre 2022 ogni circolo avrà un proprio percorso formativo completo, dall’infanzia alle medie. “Conservando gli stessi dirigenti per tutto il percorso formativo, che hanno deciso di restare sul nostri territorio”. E siccome l’unico preside destinato ad altra sede è appunto Francesco Saverio Patrizio, secondo il primo cittadino questa scelta è stata determinante, assieme al criterio della territorialità, per chiudere la partita tra le proteste di chi si opponeva all’addio di un circolo che sulla carta non aveva bisogno di iscritti, a differenza del primo e terzo, salvati dalla riforma. “La delibera è un atto di indirizzo, che può essere impugnato in sede regionale – aggiunge Salvati – perchè spetta alla Regione Campania validare il tutto”. Presente anche l’assessore Alfonso Di Massa, paradossalmente unico assente alla votazione, per “impegni già comunicati al Sindaco”. Di Massa si allinea alle posizioni già espresse. “Nessuno è stato privilegiato, tutti avranno lo stesso numero di iscritti, così avremo linearità nel percorso formativo. Bambini e maestre resteranno al loro posto”. Si dice scettico e guardingo sugli esiti futuri Giovanni Bottone, presidente della Commissione Scuola, che con Ida Brancaccio aveva chiesto altro tempo prima di deliberare.

Adriano Falanga