Pagani: allarme sicurezza, De Prisco incontra il Prefetto

Sicurezza cittadina al centro del dibattito. Una lunga serie di rapine, aggressioni, furti e altri episodi di genere scuotono la città di Sant’Alfonso. Nell’ultimo week end si è registrata anche una pesante aggressione per rapina ai danni di un commerciante del mercato ortofrutticolo Pagani – Nocera e con un tentativo di furto a una farmacia in centro. Il sindaco Lello De Prisco alla luce di questi episodi criminosi chiede nuovamente l’invio in città di altre unità operative delle forze dell’ordine in vista del periodo natalizio.

Il sindaco De Prisco incontra il Prefetto

“Il prossimo 19 novembre incontrerò nuovamente il Prefetto Francesco Russo e in quell’occasione chiederò ancora una volta l’invio di più uomini delle forze dell’ordine nelle strade paganesi” dice il sindaco Lello De Prisco sulle colonne de “Il Mattino”.













Pietro Sessa: “Servono agenti di Polizia Locale”

D’accordo anche Pietro Sessa, assessore al commercio. “In questo periodo sono proprio le attività commerciali a essere più esposte. Abbiamo più volte richiesto l’invio di altre forze dell’ordine, una sola pattuglia dell’esercito e la buona volontà della tenenza paganese dei carabinieri non bastano. Speriamo di riuscire ad assumere presto altri caschi bianchi” chiosa l’assessore Sessa. Attesa, dunque, per gli esisti dell’incontro tra il primo cittadino paganese e il Prefetto di Salerno Russo. Resta alta la preoccupazione per ulteriori fenomeni delinquenziali che abitualmente si registrano nel periodo natalizio. Si spera che possa bastare una più massiccia presenza sul territorio delle forze dell’ordine.

